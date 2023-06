FCIN1908 / Inter, leggerissimo affaticamento per Dimarco: non convocato per Torino

Simone Inzaghi non avrà a disposizione tre giocatori per Torino-Inter: Correa, Mkhitaryan e anche Federico Dimarco

Si chiude oggi il campionato dell’ Inter con la sfida contro il Torino valida per la 38a giornata di Serie A. Simone Inzaghi non avrà a disposizione tre giocatori per l’appuntamento: Correa, Mkhitaryan e anche Federico Dimarco .

Come appreso da FCINTER1908, infatti, l’esterno nerazzurro non è convocato precauzionalmente. Si tratta di un leggerissimo affaticamento muscolare, Inzaghi e lo staff medico hanno deciso di non rischiare nulla a sette giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City. Riposerà dunque per recuperare le condizione ottimale per Istanbul.