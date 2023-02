Inter, quel basta urlato da Lukaku può servire a tutti. Barella esagera, ma il motivo…

"Ma è proprio così. Barella, da quando è all’Inter e colonna fissa della Nazionale, non esita a protestare, spesso in modo troppo veemente con gli arbitri. Ed esagera. È un tipo di giocatore di lotta che quindi le prende e le dà, ma quando le prende non sopporta ed esplode. Dai compagni pretende tanto, pretende impegno e quando le cose non vanno come lui vorrebbe li riprende in modo palese ed evidente. Quel che è successo lunedì sera a Genova con Lukaku, al quale è legato da una buona amicizia. Proprio la scorsa estate il centravanti belga raccontava "degli insopportabili scherzi di Barella". Ma c’è un limite a tutto e probabilmente l’altra sera è stato superato anche perché l’attaccante deve riprendere il filo che si era un po’ spezzato. Quel basta urlato in mezzo al prato del Ferraris da Lukaku può servire a tutti. Per ritrovare la serenità che per vincere, come piace al 23 dell’Inter, è indispensabile".