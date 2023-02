Inter, Biasin: “Barella si incazza in campo? Tre personali considerazioni”

Così il giornalista sul centrocampista Inter: "Tre personalissime considerazioni su Barella che si incazza in campo"

"Tre personalissime considerazioni su Barella che si incazza in campo: - Barella deve certamente imparare a controllarsi. - In campo vorrei sempre 11 Barella. - Forza Barella". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito a quanto accaduto ieri durante Sampdoria-Inter: Nicolò Barella è stato infatti rimproverato da Romelu Lukaku a causa delle troppe sbracciate dopo alcune giocate dei suoi compagni.