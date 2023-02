Inter, la Curva contro Inzaghi: “Non motiva la squadra e non rischia. Sembriamo…”

Il pareggio di Genova contro la Sampdoria non è andato giù ai tifosi dell'Inter. Anche la Curva Nord ha espresso delle perplessità sull'atteggiamento di Simone Inzaghi, che nel secondo tempo non ha osato preferendo mantenere l'assetto con tre difensori, malgrado l'avversario non in grado di impensierire Acerbi e compagni.