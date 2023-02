Lautaro: “Non il risultato che volevamo. Ora testa bassa e lavorare, è l’unico modo…”

Ancora una volta l'Inter non riesce a dare continuità. Dopo la vittoria nel derby, i nerazzurri frenano in casa della Sampdoria uscendo da Marassi con un deludente 0-0.

Il giorno dopo la gara, Lautaro Martinez affida ai social tutta la sua delusione: "Si continua. Non è stato il risultato che cercavamo e che volevamo. Ora testa bassa e lavorare, è l’unico modo per crescere. Grazie a tutti tifosi per il supporto di sempre".