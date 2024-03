A chiudere il turno di Serie A ci pensa l'Inter che, questa sera a San Siro, sfiderà il Genoa di Gilardino . Vincendo, i nerazzurri allungherebbero ancora in classifica sulla Juve, ieri sera sconfitta dal Napoli. Un altro tassello importante per avvicinare l'obiettivo scudetto.

"Inzaghi ha lavorato molto sull’aspetto psicologico in questa settimana. Ha più volte ribadito alla squadra la necessità di spingere ancora, toccando due concetti: il primo, espresso anche pubblicamente dopo la vittoria sull’Atalanta, ovvero che la velocità con cui l’Inter si è presa il vantaggio in classifica è la stessa velocità con cui gli avversari possono provare a ridurre quel gap. Difficile da credere, onestamente, dopo la sconfitta della Juventus di ieri. Il secondo concetto, molto più legato alla stretta attualità: non è giusto pensare all’Atletico Madrid. Ma anche volendo mettere la testa sulla Champions, il miglior modo di avvicinarsi all’Europa è quello di tenere il ritmo sia dal punto di vista fisico sia mentale. Sarebbe sbagliato proprio in ottica europea staccare la spina in campionato, perché poi riattaccarla all’improvviso non sarebbe esercizio semplice", sottolinea La Gazzetta dello Sport.