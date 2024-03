Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi confrontandola con la Juventus 2013/14 e col Napoli dell'anno scorso: "L'Inter possiamo paragonarla al Napoli, là c'era un allenatore che metteva i tasselli giusti al punto giusto per farli rendere: però questa Inter mi piace tanto tanto tanto perché qualcuno è rimasto dalla mentalità di Conte ma non l'ha dimostrata l'anno dopo perché il gioco di Inzaghi porta più ad essere propositivo tecnicamente. Ma chi è arrivato e chi è rimasto ha imparato a vincere le coppe e le partite che senti come il derby: quest'anno sta sbocciando tutto con la crescita di Inzaghi e coi giocatori messi nelle posizioni perfette.