Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha commentato gli ultimi episodi da moviola di Serie A, tra cui quelli che riguardano Inter -Atalanta. Partendo dal gol annullato ai bergamaschi per mano di Miranchuk: "Il braccio è in posizione oggettivamente innaturale, l'OFR si fa proprio per stabilire quello. Se fosse stato tocco diretto di chi ha segnato, ci sarebbe stato Overrule. Io ero a casa e avevo paura chiamassero per il contrasto che era scontro di gioco che sarebbe rimasto tale. Capisco che certe decisioni messe sotto la lente del VAR facciano un po' discutere, ma se devo fare un'analisi frame-by-frame la valutazione è senz'altro corretta".

Questo invece il pensiero sul rigore assegnato con l'ausilio del VAR ai nerazzurri per fallo di mano di Hateboer: "La bandierina alzata è un errore molto grave per me, perché con i ragazzi batto il tasto sul timing della segnalazione. Per farvi capire, diamo voto negativo a prescindere sul timing perché nel calcio moderno non ti puoi permettere di mettere fuorigioco il VAR. Bravo Colombo a non fischiare e a filtrare la decisione, permettendo l'intervento del VAR con rigore corretto. Mi dispiace dirlo, ne ho parlato tranquillamente con il ragazzo, quello è un errore che non possiamo commettere"