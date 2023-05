Inzaghi: “Pagato a caro prezzo l’espulsione, sconfitta ci rallenta. City? Non partiamo battuti”

"C'è grande rammarico, avevamo fatto la partita nel primo tempo, avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo al Napoli dopo aver lasciato loro il possesso. Abbiamo commesso un'ingenuità con l'espulsione, che abbiamo pagato a caro prezzo. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, giocare in 10 col Napoli e poi abbiamo anche pareggiato, c'è stata un'occasione con Dumfries e poi è arrivato l'eurogol di Di Lorenzo. Una sconfitta che ci rallenta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro i campioni d'Italia"

"Del futuro se n'è parlato poco, mi fa felice sentire la fiducia della società ma ci mancano 4 partite, di cui 2 finali. E' un percorso di crescita, 5 finali in due anni sono utili alla squadra per crescere"

Da giocatore tu e Guardiola vi siete affrontati in Lazio-Brescia 5-0 e hai fatto anche gol

"Me la ricordo, non eravamo in un bel momento, Crespo me la poteva passare prima ma poi è riuscito e ho fatto gol"