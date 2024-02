"Se la dirigenza, pur in regime di autofinanziamento, ha fatto (alla grande) il suo dovere sul mercato e se i giocatori non stanno tradendo in campo (2 ko in 34 incontri), Simone non sta sbagliando una mossa. È stato inserito per il 2022-23 tra i migliori tre tecnici d'Europa dalla Uefa, ma adesso vorrebbe fare un altro passo in avanti. Anzi, due... Uno in campionato, conquistando il primo scudetto della sua carriera, e uno in Champions. Prima però c'è l'ottavo di ritorno a Madrid contro l'Atletico. Conosce bene Simeone e non si fida, ma tra lui e il Cholo quello più preoccupato guardando il match del Civitas Metropolitano, non sarà Simone".