Il club francese aveva preso contatti con Alejandro Camano per il trasferimento del Toro in Francia, due di picche dell'argentino

Da settimane la dirigenza dell'Inter e Alejandro Camano , agente di Lautaro Martinez , lavorano al rinnovo del Toro. Marotta ha più volte ribadito che per il prolungamento del contratto dell'argentino non ci saranno problemi. Lo stesso Lautaro non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e di voler rimanere ancora in nerazzurro. Intanto i top club europei osservano con attenzione.

Come riporta Fox Sports Argentina, il Psg aveva preso contatti con Alejandro Camano, che è anche l'agente di Achraf Hakimi, per un potenziale trasferimento quest'estate, ma Lautaro ama la sua vita a Milano ed è in trattative per un prolungamento del contratto. Un no secco che farà piacere all'Inter e soprattutto ai tifosi nerazzurri che vedono nel Toro il massimo punto di riferimento della squadra.