Inzaghi si gode la sua miglior Inter. Svolta dopo Benfica: “Patto coi giocatori ha funzionato”

"Tutto, nel momento in cui bisogna andare a prendersi tutto. Simone Inzaghi viaggia col vento in poppa. «Ora andiamo a giocarci queste semifinali e queste finali con tanto gusto», dice l’allenatore. Vai a dargli torto. Perché adesso ha tra le mani l’Inter come non l’ha mai avuta. Per scelte, certo. Ma anche per condizioni psicofisica. Il Milan arriva al momento giusto, dopo quattro vittorie consecutive in campionato, 14 gol segnati e uno solo subito, peraltro anche dovuto all’infortunio di un singolo (quello alla Lazio). L’Inter adesso c’è con la testa", analizza La Gazzetta dello Sport.