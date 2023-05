Inzaghi ha ritrovato l’attacco al momento giusto. Col Milan Lautaro-Dzeko?

Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri e quindi dodici punti fatti, tredici gol segnati (14 con l'autogol del Verona) e una sola rete incassata. Dei 13 gol segnati nelle ultime partite, dieci sono stati messi a segno dagli attaccanti nerazzurri (3 Lukaku, 5 Lautaro e 2 Dzeko. Uno a testa per Calhanoglu, Dimarco - che ha segnato il gol contro la Juve in Coppa Italia - e Gosens). Una manna dal cielo per Inzaghi che può ruotare i suoi ragazzi là davanti. Pronti a dare tutto per l'Inter, come Lukaku che non perde mai occasione di ricordare che la squadra è più importante di lui e del suo destino.