Inzaghi in conferenza: “Abbracciato uno ad uno i ragazzi. Oggi creato meno, abbiamo…”

L'Inter conquista una vittoria importantissima a Roma : una vittoria meritatissima. Partita nervosa, messa in cassaforte dalle reti di Dimarco e Lukaku . Ecco come l'ha analizzata Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Vinto una partita importante contro una squadra di assoluto valore. Partita difficilissima dove dovevamo rimanere concentrati. Ho abbracciato uno ad uno i ragazzi, sappiamo cosa stiamo facendo dal 1. aprile. Stiamo giocando tantissimo. Ci serviva questa vittoria, la quarta in campionato. Sappiamo che ne dobbiamo fare altre".

"Ora il derby: sappiamo l'importanza di questa partita per la società e per i nostri tifosi. Inter consapevole? Quando c'era qualche sconfitta o qualche pareggio vedevo lavorare i ragazzi quotidianamente. Ero abbastanza sereno. Mi dispiaceva per il risultato, ma vedevo una squadra in campo che creava tanto. La squadra ha fatto bene oggi ma non ha creato quanto in altre partite. Abbiamo concesso 12 calci d'angolo, Roma squadra letale. Abbiamo difeso da squadra, è così che si vincono le partite. Miglior Inter in vista del derby? Ho dei professionisti con me da più di dieci anni, lavoriamo con un unico obiettivo: il bene dell'Inter. Abbiamo lavorato per arrivare a questo momento in condizioni fisiche buone. Brozovic e Lukaku sono due giocatori che ci stanno aiutando tantissimo, fino a gennaio non li abbiamo mai avuti. Sappiamo l'importanza che hanno nella nostra squadra", ha concluso il mister.