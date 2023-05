Inzaghi, nuovo scacco a Pioli: ma non è scatto matto. Inter, ripetiamolo insieme: “Mancano 90′”

Un primo tempo esemplare, un po' come si era visto in Supercoppa, permette all'Inter di indirizzare il doppio turno di semifinale di Champions contro il Milan. La squadra di Inzaghi aggredisce la gara dal primo minuto e mette il Milan alle strette, la squadra di Pioli non riesce a reagire e non trova mai il modo di impensierire Onana. Un primo tempo magistrale dei nerazzurri che l'Inter avrebbe dovuto chiudere con un bottino più ampio. Secondo tempo di gestione, ma con le occasioni di Dzeko e Gagliardini che gridano ancora vendetta. Un altro gol avrebbe forse chiuso i giochi, così rimasti ancora aperti.