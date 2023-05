Calabria: “Con l’Inter recentemente fatichiamo sempre. Gol Dzeko? Potevo fare poco…”

"Più volte è capitato che la loro fase offensiva ci mettesse in difficoltà. Sul primo gol posso fare poco, Dzeko più grosso di me. Dobbiamo stare più attenti, più concentrati, con l'Inter recentemente abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo essere più cinici, le occasioni le abbiamo avute. Non è persa ancora, loro sono una grande squadra, hanno grandi giocatori anche in panchina. Dobbiamo approcciare meglio e finalizzare".