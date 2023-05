Dalmat: “Cuper era un duro. Puntava tantissimo sul fisico. Non gli piacevano…”

Nel corso di un'intervista rilasciata a TMW, Stephane Dalmat ha parlato del suo rapporto con Hector Cuper. "Era duro. Un allenatore che puntava tantissimo sul fisico, giocava 4-4-2 fisso e quando sei un giocatore di Cuper devi lavorare, correre, correre, correre sempre. Non gli piacevano i giocatori con fantasia: dovevi fare quello che lui ti chiedeva di fare".

Lei aveva tantissima fantasia…

"È per questo che non è andata bene. Ma, senza fare paragoni, lo stesso con Ronaldo o Seedorf: lui preferiva giocatori come Di Biagio, Cristiano Zanetti, Guly, Conceiçao. Grandi giocatori, ma un po' più soldatini".