"All’andata l’Inter si è espressa al di sotto dei propri standard, per l’assenza di Lautaro infortunato e anche per un momento di stanchezza, che sembra un lontano ricordo. Inzaghi va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato, un filotto che non gli è mai riuscito, ritrova per la panchina Thuram, Acerbi e Frattesi. E continua con alcune rotazioni senza esagerare, anche perché nel cuore del gioco manca ancora Calhanoglu, che sarà pronto sabato", aggiunge il quotidiano.