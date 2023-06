Sky – Inzaghi-Inter, rinnovo con ritocco. Attacco? Dzeko tentato dalla Turchia. Lukaku…

Rebus in attacco

Decisamente più complicato, invece, il tema attaccanti: attualmente, infatti, solo Lautaro Martinez è certo di rimanere. "Differente la situazione legata a Romelu Lukaku. La volontà del giocatore è quella di rimanere all'Inter, ma bisognerà impostare una trattativa complicata con il Chelsea: al momento il prestito è in scadenza ed è previsto che il belga torni in Inghilterra. L'Inter vorrebbe proporre ai Blues un altro anno di prestito a cifre contenute, chiedendo inoltre al giocatore di decurtarsi sensibilmente l'ingaggio. La trattativa, in ogni caso, è ancora tutta da impostare", spiega Sky Sport che poi affronta anche il tema Dzeko: il bosniaco "continua a chiedere cifre alte per il rinnovo e a queste condizioni l'Inter non sembrerebbe disposta ad accontentarlo. I nerazzurri terrebbero il giocatore solo se accettasse le condizioni proposte, cosa che finora non ha fatto. Per questo Dzeko potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Fenerbache, dove di fatto chiuderebbe la carriera: il club turco gli offre un biennale", riporta Sky Sport.