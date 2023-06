CorSera – Tre finali perse per il calcio italiano, ma siamo vivi. Inzaghi un gigante

Né Roma, Fiorentina e Inter sono riuscite a vincere le rispettive finali. I tre club italiani tornano a casa senza nessun trofeo in tasca, ma rimane il grande rammarico per le occasioni sprecate. "A testa alta, ma che zuccata tremenda. Il calcio italiano si rivela competitivo, buono, ottimo, è una firma nel mondo. Dopo Roma e Fiorentina, la prima sconfitta ai rigori dal Siviglia, la seconda domata al 90’ dopo una distrazione alla Italiano contro il West Ham, anche l’Inter alla fine si è dovuta inchinare. Al Manchester City, i più forti, ma in banca, non sul campo. Nel giro di una decina di giorni un triplete negativo nei sentimenti e nella rabbia, ma non nel gioco espresso: il calcio italiano è vivo, combatte, è rispettato, viene elogiato mentre un tempo veniva criticato, persino schifato", sottolinea il Corriere della Sera.