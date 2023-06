Sky – Inter, Handanovic può rinnovare. Onana? Ci sono offerte: la situazione

"Al momento c'è un punto interrogativo intorno al futuro di André Onana. Dopo la finale di Champions, il camerunense ha aperto a una possibile partenza: "Il futuro? Non so, la verità è che qui sono contento, ma a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l'Inter, siamo in ottimi rapporti e resto a disposizione: farò quello che mi diranno". Il portiere ha offerte e il fatto che sia arrivato all'Inter da svincolato permetterebbe al club di fare una buona plusvalenza", spiega il sito di Sky Sport.