Inter, nuovo rapporto Inzaghi-Asllani: Kris è una risorsa e ora è nelle rotazioni

Si tratta di uno scenario completamente diverso rispetto all’anno scorso. Arrivato come vice-Brozovic designato, dopo una seconda parte di stagione in vetrina nell’Empoli, Asllani ha patito la giovane età (è un classe 2002), il palcoscenico e, inevitabilmente, il sorpasso in gerarchia di Calhanoglu, che poi è diventato il padrone del ruolo, scalzando definitivamente Brozovic. Così l’albanese si è depresso in fondo alla panchina, giocando solo 7 volte titolare e non mettendo piede in campo in ben 28 occasioni. Dopo la Real Sociedad, Asllani è rimasto in panchina un paio di gare (Empoli e Sassuolo), per poi tornare nelle rotazioni. Mostrando subito il giusto atteggiamento: voglia di reagire, invece che timore. Inzaghi l’ha notato e ha cominciato a coinvolgerlo con maggiore frequenza. E anche Calhanoglu, che se l’è preso sotto la sua ala, potrà finalmente riposarsi qualche volta in panchina…", si legge.