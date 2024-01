‘Guardie e ladri’: frase Allegri ha infastidito l’Inter. “Parole scelte con scaltrezza”

Inter prima, Juve seconda e Massimiliano Allegri per parlare di questo inseguimento dei suoi ai nerazzurri ha utilizzato l'espressione 'Guardie e ladri' . Una valanga di polemiche ovvie che nasce da antichi rancori tra due mondi agli antipodi e che si ritrovano in questa stagione faccia a faccia, a giocarsi lo scudetto. La Gazzetta dello Sport parla di un'Inter infastidita per le parole del tecnico juventino.

"Che la parola “ladro” sia stata levigata prima, scelta con sapienza e scaltrezza. Almeno così pensano all’Inter, infastidita per la dichiarazione. In casa Juve, invece, ribadiscono, che dietro non ci sia alcun retropensiero. Era solo una battuta istintiva tipica del sanguigno livornese. La capolista in trasferta in Arabia ha avuto ben altra percezione. Per i nerazzurri l’insinuazione non è stata poi così elegante e andrebbe rispedita al mittente", si legge in un articolo del quotidiano sportivo.