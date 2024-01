Marotta: “Supercoppa in Arabia? Economicamente stimolante, ma stressante fisicamente”

L'ad dell'Inter ha commentato la trasferta a Riad per giocare la Supercoppa con una nuova formula che prevede due partite per vincere

A commentare la trasferta a Riad per giocare la Supercoppa con una nuova formula a 4 squadre ci ha pensato l'ad dell'Inter Beppe Marotta . Queste le parole del dirigente nerazzurro riportate da La Gazzetta dello Sport:

«Siamo in un contesto gradevole, abbiamo trovato strutture adeguate, sarà un bello spettacolo questa Supercoppa – ha detto -. E’ il primo esperimento di una nuova formula, è certamente più stimolante sia dal punto di vista economico, perché consente a quattro squadre di avere un tornaconto, sia per la valorizzazione del prodotto calcio all’estero. Poi, a tempo debito, andrà fatta una valutazione sulle ripercussioni che un torneo come questo può avere dal punto di vista dello stress fisico».