Jacobs: “Inter, tutto vero. Suning tratta con i sauditi. Cifre e percentuali”

Il giornalista corrispondente per Bein Sports ha parlato della trattativa tra il fondo arabo e Suning per una quota dell'Inter

Andrea Della Sala

Il futuro societario dell'Inter è ancora tutto da decidere. Suning cerca liquidità e, dopo aver ascoltato la proposta di Bc Partners, ha ricevuto anche il sondaggio da parte del fondo arabo Pif. Di questa soluzione ha parlato l'inviato per Bein Sports Ben Jacobs:

"Pif ha valutato un investimento per una quota di minoranza dell'Inter. Da ciò che ho appurato, Yasir Al Rumayyan è coinvolto nella trattativa. Si parla di un investimento per una percentuale fino al 30%, che in base all'alta valutazione che Suning fa dell'Inter è pari a 300 milioni di euro di investimento. Non c'è alcun accordo ma sarebbe una possibilità per Suning di non vendere il club.

Pif non vuole acquistare interamente l'Inter, al contrario di quanto propongono Bc Partners e Fortress. Una via di mezzo potrebbe essere rappresentata da una partnership tra Piff e Fortress, che già aveva tentato di fare un'offerta insieme al fondo degli Emirati Mubadala, senza però che ne venisse fuori nulla alla fine.

Ci sono notizie contrastanti sul fatto che Bc Partners sia ancora favorito nella corsa all'Inter o se la trattativa con Suning sia fallita dopo l'offerta da 800 milioni. Suning, da quanto so, preferirebbe ancora non vendere il club, da qui l'appeal della proposta di Pif. Ma siamo ancora alle fasi iniziali, la trattativa non è così avanzata come con Bc Partners.

In questa fase tutto ciò che è chiaro è che PIF si è impegnata con Suning e con un modello di investimento molto diverso dagli altri pretendenti. Non si è concluso il loro interesse per ill Newcastle , ma ovviamente mostra che stanno attivamente cercando altrove. Sono opportunisti e l'Inter è disponibile".