Repubblica – BC pronta al passo decisivo per l’Inter: “In due diligence ostacolo da 50mln”

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, BC Partners sarebbe pronta a fare il passo decisivo per l'Inter

L'intervista rilasciata ieri da Nikos Stathoupoulos , manager di BC Partners, potrebbe rappresentare un segnale per l'acquisizione di quote dell'Inter. Secondo quanto riporta, infatti, il fondo sarebbe pronto a fare il passo decisivo, soprattutto:

"... L’intervista rilasciata a Bloomberg dal partner del fondo londinese potrebbe segnare un’accelerazione nel dialogo con Suning Holdings per la cessione di capitale del club nerazzurro. Dopo una due diligence accidentata, con il punto irrisolto dei 50 milioni abbondanti di crediti a rischio che il club vanta nei confronti di sponsor cinesi, BC potrebbe essere pronto a fare il passo decisivo per l’acquisizione di quote. Nei giorni scorsi sarebbe stata formalizzata anche un’offerta da parte del fondo Fortress".