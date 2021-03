Inter, non solo Bc Partners: trattativa avanzata con il fondo saudita Pif. Marzo mese cruciale

Giornate caldissime sul fronte societario: per il club nerazzurro si fa avanti un nuovo gruppo di investitori

Fabio Alampi

Bc Partners non è l'unico fondo di investimenti interessato a rilevare l'Inter, e non è nemmeno quello più avanti nelle contrattazioni: è quello che sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui al momento ci sarebbe un'altra società in prima fila nei discorsi con Suning. Si tratta di Pif (Public Investment Fund), fondo di investimenti saudita:

"Mentre Nikos Stathopoulos, manager di punta di Bc Partners, parla per la prima volta della trattativa in corso per rilevare la maggioranza dell'Inter, in realtà il fondo più vicino a raggiungere un'intesa con il gruppo Suning sarebbe il Public Investment Fund (Pif) dell'Arabia Saudita".

Un fonda saudita per l'Inter

"Ha sede nella capitale, Rihad, è tra i più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato di 347 miliardi di dollari ed è stato fondato allo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita. A gestire le operazioni c'è Yassir al Rumayyan, che amministra un portfolio, al momento, costituito da circa 200 differenti asset (comprese quote di Boeing, Facebook e Disney). Tra le sue aree di azione ci sono trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento. Ed è proprio qui che si inserirebbe l'interesse per l'Inter. Evidentemente, le valutazioni in corso si avvicinano di più alle richieste del gruppo di Nanchino, rispetto all'offerta presentata nelle scorse settimane da Bc Partners".

Marzo mese decisivo

"La certezza è che marzo sarà in ogni caso un mese fondamentale per comprendere quale direzione verrà imboccata, alla luce di una serie di scadenze: c'è quella per le licenze Uefa, ma anche quella per il pagamento di una tranche degli interessi del bond. Steven Zhang, che assicura di essere in grado di restare in sella, punta ancora ad ottenere un prestito ponte, di almeno 200 milioni, così da arrivare a maggio, nella speranza di vincere uno scudetto che avrebbe l'etichetta Suning. Alla luce delle ultime evoluzioni, compresa la cessione di una quota di suning.com allo stato, la cessione del club nerazzurro appare inevitabile, che avvenga subito o che venga completata soltanto alla conclusione della stagione sportiva".