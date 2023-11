Juve-Inter, occasione rara per Inzaghi. “Già durante la sosta ad Appiano è girata una parola”

"Questa Inter è unita come un blocco di cemento, nonostante l’alternanza scientifica voluta dalla panchina non si vedono ancora musi lunghi. Da qualunque lato guardi, in questo momento storico Simone Inzaghi è circondato da energia positiva, ma non basta per cancellare il tabù, per scacciare quel fantasma che svolazza ancora sopra la sua testa. Il non aver vinto lo scudetto è l’unico neo degli ultimi anni di crescita felice in nerazzurro, soprattutto se si pensa allo spreco gigantesco di due stagioni fa, quando fu sorpassato a destra dal Diavolo. Ma pure l’aver abdicato troppo presto nel 2022-23, dominato poi dal Napoli, porta con sé qualche rimpianto dentro il club di Zhang. Il tricolore, il 20esimo e attesissimo per la storia dell’Inter, è quindi lo scalino da salire adesso, di corsa, così da togliere dalla discussione ogni se e ogni ma. Sarebbe il più alto diploma di maturità dopo la Champions sfiorata", racconta La Gazzetta dello Sport.