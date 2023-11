Condò: “Inzaghi uomo dell’anno, ma a questo punto deve vincere lo scudetto”

"E' il terzo campionato per lui: fin qui sono stato innocentista nei suoi confronti, perché per me il rendimento europeo ha ampiamente compensato la resa anticipata di fronte al Napoli. Inzaghi ha aumentato il valore di tantissimi giocatori, permettendo alla società di applicare quel player trading che la tiene in piedi, malgrado una situazione finanziaria complicata. Inzaghi, comunque, a questo punto uno scudetto lo deve vincere".