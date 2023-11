Inter è passato, Skriniar: “Al PSG finalmente sono dove volevo essere. Ligue 1 e Serie A…”

Milan Skriniar ha parlato al sito ufficiale del PSG e dalle sue parole l'Inter ormai è alle spalle. «Come sto? Mi sento davvero bene. Finalmente sono dove volevo essere e ho lavorato davvero duramente per questo», le parole del difensore slovacco. Che si è soffermato poi sullo stile della squadra e dell'allenatore: «Abbiamo il nostro modo di giocare. Vogliamo avere la palla e controllare la partita. È lo stile di gioco ideale perché quando hai il possesso, il tuo avversario non può attaccare, deve pressare e correre senza palla per provare a riconquistarlo. E' uno stile di gioco che mi piace molto e penso che lo facciamo bene».

Il calciatore ha parlato anche del suo inserimento nella squadra accanto a Marquinhos e della differenza tra il campionato francese e quello italiano: «Lui parla anche italiano, ci siamo capiti fin da subito. Per me è uno dei migliori difensori centrali al mondo. Non lo dico perché gioco con lui ma lo pensavo anche prima di approdare al PSG. Andiamo molto d'accordo e questo è un bene. Differenza tra Serie A e Ligue 1? In Ligue 1 ci sono tanti giocatori forti, veloci, fisici. Questa è la vera differenza con l'Italia. In Serie A forse è un calcio più tattico mentre qui ci sono più uno contro uno contro giocatori forti, quindi non sono facili da affrontare. E poi quando giocano contro di noi sembra sempre che giocano una finale, ma dobbiamo essere preparati, abbiamo una delle rose più forti al mondo», ha aggiunto.