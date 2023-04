Juventus-Inter, le PROBABILI: regia ad Asllani, Inzaghi cambia le fasce laterali

Dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro la Fiorentina, l'Inter deve rialzarsi subito. La squadra di Inzaghi sarà di scena questa sera in casa della Juve per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio di formazione, anche in vista della sfida di venerdì contro la Salernitana.

Fiducia per Bellanova e Asllani, che hanno fatto bene con la Fiorentina e che dovrebbero trovare spazio nella formazione titolare di questa sera. Rientra Dimarco a sinistra. La difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite anche se D’Ambrosio e De Vrij sono in buone condizioni e potrebbero anche giocare

Per quanto riguarda l'attacco, invece, Lukaku in svantaggio su Dzeko. La coppa iniziale per la sfida di stasera dovrebbe essere Lautaro-Dzeko. Turnover probabile anche in porta, con Handanovic che sarà titolare oggi o venerdì in casa della Salernitana.