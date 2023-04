CorSera – Inter, Inzaghi di nuovo a Torino con la panchina in bilico

Nerazzurri chiamati ad una reazione contro la Juventus in trasferta anche per tendere la mano al tecnico che ora è in difficoltà

Daniele Vitiello

In Juventus-Inter di questa sera, Simone Inzaghi si gioca una buona fetta di futuro. Contro la Salernitana la posta in palio per i nerazzurri sarà anche più alta, perché in campionato è vietato perdere ulteriormente terreno, ma già oggi ci si attende un'inversione di rotta. Quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento.

E non è la prima volta che la sua Inter è chiamata ad una prova del genere contro la Juventus in trasferta. Lo sottolinea infatti il Corriere della Sera. Questo il focus: "Il 3 aprile di un anno fa Inzaghi arrivava allo Stadium con la panchina in bilico, anche se non come oggi. Conquistò i tre punti in campionato e dopo aver battuto la Juve in Supercoppa la sconfisse a maggio anche in finale di Coppa Italia, costringendola alla prima stagione senza trofei dopo dieci anni.

Trecentosessantasei giorni dopo, l’Inter si riaffaccia a Torino con due sconfitte su due in campionato nel bilancio contro la Juve e con una situazione strutturale pericolante, certificata dalle 10 sconfitte in campionato. Anche se nelle sfide a eliminazione diretta la banda di Inzaghi sa trasformarsi: non è detto che funzioni sempre, però è il principale motivo di ottimismo nerazzurro in vista di questa sfida".