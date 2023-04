Juventus-Inter, sarà turnover per Inzaghi. Bocciatura per Brozovic, due le sorprese dal 1′

Il tecnico sa che la sfida con la Salernitana è più importante e questa sera farà riposare qualcuno. Chance per Bellanova e Asllani

Andrea Della Sala

La priorità dell'Inter è senza dubbio conquistare un posto nelle prime quattro in campionato. Il club è stato chiaro con Inzaghi, non si può prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Le scelte del tecnico in vista della gara con la Juve in Coppa Italia di questa sera saranno anche dettate dalla sfida di venerdì in casa della Salernitana.

"Con una bocciatura, un ripescaggio, un paio di lanci dal primo minuto e tre rientri importanti. La bocciatura è quella di Brozovic, destinato alla panchina dopo l’ennesima prova deludente di sabato scorso. Il croato è una sentenza al contrario: lontanissimo dalla migliore condizione psicofisica, è stato titolare in tutte le quattro sconfitte nerazzurre delle ultime cinque partite, al contrario riserva nei risultati positivi (la vittoria con il Lecce e il doppio confronto con il Porto). Al suo posto è pronto Asllani, per la gioia della società che su di lui ha investito 14 milioni di euro, certamente in uno stato generale di forma migliore del compagno. Insieme con l’albanese, a destra aspetta una chance anche Bellanova: il suo ingresso con la Fiorentina, per entusiasmo e disponibilità, è piaciuto. E la sua corsa contro Kostic, decisivo nelle due sconfitte nerazzurre contro la Juventus di questa stagione, può risultare fondamentale. L’altra fascia è un ballottaggio tra il favorito Dimarco, tornato regolarmente ad allenarsi, e Gosens", riporta La Gazzetta dello Sport.

"È destinata a cambiare anche la porta dell’Inter. Inzaghi ha scelto di alternare Onana e Handanovic tra la gara di stasera e quella di Salerno. E le indicazioni portano al ritorno del capitano in campo stasera, con il camerunese titolare venerdì (e ovviamente martedì prossimo con il Benfica). Davanti al portiere, la linea difensiva non dovrebbe subire variazioni: ancora panchina per De Vrij, mentre D’Ambrosio spera in una possibilità dal primo minuto. Ma il dubbio è: come rinunciare a Darmian, uno dei più positivi persino sabato scorso?".

"E poi l’attacco. Ad Appiano ieri Inzaghi ha testato a lungo la coppia Dzeko-Lautaro. Ed è quella favorita per partire titolare allo Stadium. Lukaku, tra i quattro attaccanti a disposizione, è l’unico ad aver giocato tutta la partita sabato e dunque dovrebbe partire fuori. Correa, al solito, ha deluso le attese e magari avrà spazio a gara in corso. Il piano è passare indenni da Torino e rinviare il discorso qualificazione alla finale alla gara di ritorno. E la strada non può che essere quella del turnover. Inzaghi pare orientato a una linea estrema, lui che ha sempre centellinato i cambi. Ma non c’è altra via, evidentemente. Anche perché la condizione fisica generale non è delle migliori: le energie, mentali e fisiche, vanno centellinate. E, suona strano dirlo, delle prossime tre partite quella meno importante è quella di stasera", precisa Gazzetta.