Gds – Kessie-Inter, la suggestione è concreta: ecco chi saluterebbe per fargli spazio

E' Franck Kessie il rinforzo che l'Inter sogna per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L'ivoriano sta finalmente emergendo con la maglia del Barcellona, ma il club nerazzurro riproverà a prenderlo in estate, anche grazie alla sponda rappresentata da Hakan Calhanoglu. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Calhanoglu e Kessie si sentono ancora oggi e senza dubbio hanno già sfiorato l'argomento.

La scrivania è quella del centrocampo dell'Inter, nello stesso ufficio di Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, mentre Marcelo Brozovic dovrebbe essere l'uomo in partenza per fargli spazio. Al momento il prestito con diritto di riscatto dal Barcellona è ancora un'idea in fase embrionale o poco più, ma la suggestione è concreta: la formula appena citata sarebbe l'unica possibile per i nerazzurri, con diverse componenti da definire dalla cifra per il trasferimento all'ingaggio", scrive la Rosea.