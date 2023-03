Samaden, addio all’Inter dopo oltre 30 anni. C’è già il nome del possibile sostituto

"Una scelta interna, per dare continuità a un lungo e fruttuoso lavoro. È l’ipotesi più forte al momento per sostituire Roberto Samaden, capo del settore giovanile nerazzurro che ha deciso di non rinnovare il contratto. La sua è una scelta di vita dopo 33 anni felici vissuti nel club nerazzurro. Resterà fino al 30 giugno, poi il candidato numero uno per prendere il suo posto è Beppe Giavardi, ex responsabile degli osservatori che nel 2021 era diventato vice di Samaden. Tra le ultime intuizioni di Giavardi, quel Giovanni Fabbian, che il prossimo anno tornerà a casa dopo il prestito alla Reggina, soffiato proprio dal dirigente lodigiano alla Juve. Da parte sua, Samaden ha vinto 16 titoli in totale con le giovanili e nel giardino da lui annaffiato sono cresciuti, tra gli altri, Dimarco, Gnonto, Casadei e Pinamonti. Da ora sarà più stabile la sua collaborazione nella sezione di sviluppo calcio giovanile in Figc, ma in futuro non lavorerà più con i ragazzi dentro a un club: probabile un’esperienza con un ruolo apicale in una squadra di Serie B", spiega La Gazzetta dello Sport.