FCIN1908 / Inter, Frattesi sta bene: non sono previsti esami

Davide Frattesi sta bene. Come appreso da FCIN1908.it già nella giornata di ieri e confermato anche oggi, il centrocampista dell'Inter non ha più dolore all'adduttore. Si trattava solo di una contrattura, già superata. Niente esami ieri e non sono previsti nemmeno per oggi: Frattesi potrà dunque lavorare in questi giorni per essere a disposizione già lunedì sera contro il Genoa. Buone notizie per Simone Inzaghi, un grosso sospiro di sollievo. "Entro. (mi)Spacco. Esco. Ciao! PS: sto bene", ha confermato lui stesso sui social.