"E’ evidente che il campionato sia indirizzato. L’Inter non fa solo punti ma propone calcio in maniera strabiliante. Sta giocando benissimo e io non mi aspettavo proprio una roba del genere. Nessuna squadra con 12 punti di vantaggio ha mai perso lo Scudetto alla fine, quindi…".

"L’anno scorso l’Inter ha perso il treno Scudetto a novembre, poi cercò a gennaio di rientrare vincendo lo scontro diretto contro il Napoli ma poi subito pareggiò con Monza. Nella scorsa stagione l’Inter fece un ottimo cammino in Champions League in contemporanea alla lotta in campionato per finire nelle prime 4".