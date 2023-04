Orlando: “Inzaghi, gioco scontato per un motivo. Pioli cambia di più ma…”

Orlando ne è convinto: "Pioli in carriera ha cambiato tanto e lo ha fatto anche in questa stagione"

"La differenza è che Pioli cambia un po’ di più. L’allenatore rossonero in carriera ha cambiato tanto e lo ha fatto anche in questa stagione. Da quando ha riportato il 4-2-3-1, infatti, ci sono stati solo giovamenti. L’Inter resta un po’ più sulle sue idee. Il gioco di Inzaghi, però, è scontato perché non c’è il calciatore che salta l’uomo. Va detto, comunque, che alla fine Inzaghi ha da giocare due semifinali e ha già vinto la Supercoppa Italiana. Pioli può cambiare più in corsa, Inzaghi meno"