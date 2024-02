Meglio con Thuram che con Lukaku. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sui numeri di Lautaro Martinez in questa stagione e paragona i due attaccanti. Colui che era accanto al Toro l'anno scorso e nella stagione dello scudetto con Conte, con colui che c'è ora a completare il reparto avanzato nerazzurro. "Era una notte di LuLa piena, alta sul castello di Praga: 27 novembre 2019. Slavia-Inter, girone eliminatorio di Champions. Minuto 19’, Lukaku scappa a destra, si libera a spallate di un paio di avversari e serve al centro Lautaro che imbuca: 1-0. Minuto ’35: Lautaro recupera palla in attaccato e porge a Lukaku che mette dentro. Annullato per fallo precedente, nell’area nerazzurro, sbirciato dal Var. Minuto ’81: lancio, Lautaro, arretrato di qualche metro sulla verticale di Lukaku, spizza di testa, Romelu sbrana la profondità e fa 2-1. Minuto ’88, Lukaku con un’insolita carezza d’esterno trova al centro dell’area a Lautaro che in splendida girata al volo chiude il conto: 3-1. Quest’estate, quando il gigante belga ha fallito il rientro all’Inter e, dopo aver strizzato l’occhio a tanti, è finito a Roma, molti tifosi nerazzurri avranno pensato con malinconia alla LuLa di Praga. Ma degli struggimenti balneari non è rimasto un granello di sabbia.

Contro il grande ex Lukaku

L’Inter sta per affrontare il suo ex numero 9, totem dello scudetto 2020-21, senza nostalgie; si tiene ben stretto il nuovo numero 9, sorpresa stagionale, anche a detta di Allegri, che sta trascinando i compagni alla seconda stella: Marcus Thuram. Inzaghi se la spassa al chiaro di Thu-La. Thuram ha già segnato 8 gol, il nono, festeggiato dai compagni, ma sfuggito agli almanacchi, è forse il più importante: quello imposto a Gatti nell’importantissimo scontro diretto con la Juve. Ma l’importanza del francese tracima dalle reti segnate e si riversa in quelle realizzate da Lautaro. La ThuLa ha illuminato il miglior Toro di sempre: 19 gol in 20 partite. Nella LuLa invece era Lukaku a prendersi gran parte della luce. Nel campionato 2019-20: 23 reti per il belga, 14 per l’argentino; in quello successivo: 24 Lukaku, eroe popolare dello scudetto, 17 Lautaro. Il gol del 2-1 di Praga, con il Toro, più arretrato, che spalanca la porta al compagno, illustra bene la logica di collaborazione dei due. E’ vero che a Romelu non è mai mancata le generosità e ha sgobbato tanto al servizio dell’argentino, ma è anche vero che toccava soprattutto a Lukaku ingombrare l’area con la sua fisicità e al bomber di Bahia Blanca girargli attorno. Non a caso, nella stagione scorsa, quando Inzaghi ha eclissato spesso Romelu in panchina, preferendogli la rifinitura di Dzeko, Lautaro, passato al centro del sistema solare, è schizzato oltre la ventina: 21 gol. Thuram è un pianeta d’assistenza non meno generoso.