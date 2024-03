"Sono partite speciali, la gente darà il massimo, l'atmosfera sarà una pentola a pressione, ci sarà carica ed energia e ogni partita sarà vissuta come l'ultima. Entrando in uno stadio ed essendo spinto così, immagino il Metropolitano e la motivazione sarà alle stelle. Se la squadra ne approfitta, esce per attaccarli, pressa, ruba campo all'avversario... Penso che segneranno velocemente. Se non riesce a fare tutto quello che dico passerà molto tempo, perché l'Inter è una grande squadra, è molto difficile farle gol".

"Lautaro? Quanto sia cresciuto quel ragazzo è impressionante. Mi ha ricordato Luis Suárez. Gli ho detto 'Lauti, quando ho iniziato con Luis era simile nell'uso del corpo', e oggi domina la squadra, è il capitano e quello che fa la differenza. Ha sempre più risorse per definire e segnare gol e fa giocare anche l’Inter. Per chi tiferò? No, no, non è necessario chiedermelo. Anche se ho giocato nell'Inter, dove sono stati molto buoni con me e li amo, l'Atleti è al di sopra di tutti. Spero che l'Atleti passi".

(Mundo Deportivo)

