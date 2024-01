Ravezzani svela: “Un sussurro di mercato dice che per l’attacco all’Inter interessi…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L’Inter si fermerà a Buchanan non prenderà un attaccante. Il Milan ha preso Terracciano e potrebbe fermarsi qui. Alla Juve stanno capendo che se perdi un giocatore o due non devi comprarne subito un altro. Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter e Milan possano essere interessate a Kean. Per ora però sono soltanto dei rumors".