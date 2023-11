TycSports – Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: già incontrato l’agente

La trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è iniziata: secondo quanto riporta Cesar Luis Merlo, giornalista di TycSports, la dirigenza dell'Inter nei giorni scorsi avrebbe già avuto un primo incontro con Alejandro Camaño, agente dell'attaccante argentino, per gettare le basi dell'accordo per il prolungamento.