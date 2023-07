Lukaku, sarà Inter: blitz dopo il vertice con Ledure. Ecco l’offerta che convincerà il Chelsea

Ne parla La Gazzetta dello Sport sottolineando che l'accelerata è arrivata proprio quando sono arrivate le parole di Pochettino che aveva parlato del rientro a Londra del giocatore. Non ci sarà nessun ritorno a Londra, spiega la rosea, il giocatore non sarebbe andato in ogni caso anche a costo di incappare in una multa. Non tornerà nella capitale inglese perché per quel giorno i nerazzurri avranno avviato la trattativa per la sua permanenza a Milano.