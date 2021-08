Lukaku, Inter boccia Alonso: spuntano altri 2 nomi. Chelsea, ok a 120 mln ma…

Inter-Chelsea, contatto per Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno ribadito ai blues la volontà di incassare almeno 120 milioni di euro

Il Chelsea conferma l’intenzione di toccare quota 120 milioni, ma ancora non c’è chiarezza su come arrivare a quella cifra. I lavori proseguiranno nel pomeriggio. Marina Granovskaia insiste sul tema delle contropartite tecniche, mentre Marotta e Ausilio tengono duro.

In ogni caso i campioni d’Europa spingono per fare tutto in fretta: vogliono Lukaku in campo mercoledì prossimo nella finale di Supercoppa europea contro il Villareal.