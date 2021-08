Inter, post Lukaku: sogno Vlahovic, obiettivo Zapata. I nomi per il doppio colpo

L’Inter si muove, alla ricerca del possibile erede di Romelu Lukaku. E non solo, perché Simone Inzaghi spera nel doppio colpo per sostituire l’attaccante belga, sempre più vicino al Chelsea. Proseguono i dialoghi sull’asse Milano-Londra, intanto il duo Marotta-Ausilio sonda il mercato per regalare nel minor tempo possibile all’allenatore interista il nuovo centravanti. La Gazzetta dello Sport ipotizza una cifra da reinvestire di circa 50 milioni e fa due nomi su tutti per l’attacco: Dusan Vlahovic e Duvan Zapata.