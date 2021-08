Sky – Lukaku, Chelsea prepara offerta finale per convincere l’Inter: i dettagli

Le ultimissime novità sulla trattativa in corso tra il club londinese e i nerazzurri per il futuro di Big Rom

Il Chelsea è deciso a chiudere per Romelu Lukaku e ha fretta. La società inglese proprio in queste ore sta studiando il nuovo rilancio da presentare all’Inter per l’attaccante belga e quella odierna può essere una giornata fondamentale. Le ultime novità arrivano da Sky Sport.

Queste le parole in diretta di Manuele Baiocchini: ”La volontà di Lukaku è chiara, vuole andare al Chelsea. I Blues stanno studiando in queste ore la possibilità di fare una nuova offerta convincente, finale e definitiva, per convincere l'Inter ad accettare. In queste ore ed entro fine settimana il Chelsea proverà a fare l'offerta giusta per Lukaku. Già offerti 100 milioni più Alonso, l'Inter vorrebbe 120 milioni solo cash. Il Chelsea sta studiando la nuova operazione per prendere Lukaku”.