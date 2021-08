Lukaku-Chelsea, dettagli dell’accordo: 15 mln all’anno e super bonus alla firma

Il contratto già pronto per Big Rom a Londra: super bonus al momento della firma. Manca l'intesa tra Chelsea e Inter

Manca ancora l'accordo sull'asse Inter-Chelsea per Romelu Lukaku, ma il belga ha già l'intesa con i Blues sull'ingaggio. Lo svela La Repubblica, che entra nei dettagli della situazione: "Lukaku ha accettato l'offerta di Abramovich di 15 milioni di euro a stagione - più 3 milioni alla firma - per quattro anni. Il ritorno di Lukaku al Chelsea non è un discorso solo di soldi - anche se 18 milioni di euro sono un'offerta monstre - ma anche di rivincita personale", si legge.