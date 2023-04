Lukaku, Inter e Chelsea si vedranno la prossima settimana. L’agente ha pronta una proposta

Il futuro del centravanti dell'Inter, in prestito dal Chelsea, è da decidere: l'attaccante non vorrebbe tornare nei Blues

Romelu Lukaku vuole restare all'Inter e farà di tutto per cercare di guadagnarsi la riconferma. Al momento la permanenza è in bilico, dipenderà molto da come il giocatore chiuderà la stagione. Intanto l'Inter ha già in agenda un primo incontro con il Chelsea.

"È uno di quei nomi per cui l’arrivo di Pochettino, sempre più probabile, potrebbe cambiare la situazione. L’Inter per ora avrebbe deciso di non inseguire l’idea di un altro anno in prestito oneroso per il centravanti belga, che preferirebbe invece Milano a Londra. Pochettino però non è contrario a dare all’attaccante (che resta comunque il secondo acquisto più costoso di sempre per i Blues) un’altra chance, con un ruolo più importante al centro del progetto", riporta da Gazzetta.it.

"A fine stagione Lukaku, il suo agente e la proprietà del Chelsea si vedranno per un incontro con questa proposta sul tavolo: se il belga dirà no a Londra, dovrà cercarsi un’altra sistemazione, ancora in prestito o a titolo definitivo (sarebbe il sogno dei Blues). Intanto Chelsea e Inter si vedranno la prossima settimana e si parlerà anche di lui", aggiunge Gazzetta.