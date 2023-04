Retegui, mossa Inter: “Per Mateo offerta dall’Eintracht ma lui ha risposto che…”

E' Mateo Retegui il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il centravanti classe '99 piace molto ai nerazzurri, che hanno già cominciato a manifestare il proprio interesse per il ragazzo. Spiega Calciomercato.com: "L’Inter si è mossa in anticipo e ha incassato il gradimento totale del giocatore, ma prima di iniziare una vera e propria trattativa con il Tigre (che riscatterà il giocatore del Boca Juniors per 2 milioni di euro riservandogli il 50% sulla futura rivendita) deve aspettare almeno fino a giugno. Per affondare il colpo per Mateo serviranno due condizioni: la qualificazione alla prossima Champions League e qualche cessione eccellente.