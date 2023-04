Lukaku vuole più minuti e più fiducia. E lancia un messaggio all’Inter: “Vedrete che…”

La sosta per le nazionali ha riportato a Milano un Romelu Lukaku carico come non mai. Quattro gol in due partite e soprattutto una condizione fisica al top per un finale di stagione fondamentale per l'Inter e per il suo futuro. "L’inversione c’è stata, almeno in termini realizzativi. Ma Lukaku vuole di più. Vuole che l’Inter torni a innamorarsi di lui. Che Appiano sia come quando lavora in nazionale. Che sul suo presente non ci siano timer, panchine, sostituzioni e dubbi vari, ma solo fiducia da concedere e da ripagare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.